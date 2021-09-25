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Şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in cenazesi memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Eser'in Türk bayrağına sarılı naaşının uçakla getirildiği Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Cenaze, daha sonra kara yoluyla merkeze bağlı Bağlıkaya beldesindeki babaevine getirilerek helallik alındı. Burada şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı, daha sonra cenaze töreninin olacağı belde meydanına getirildi.İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Eser'in naaşı, belde mezarlığına defnedildi.

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