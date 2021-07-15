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Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri ziyaret ediliyor.

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

15 Temmuz'un 5'inci yılında, ortaya koyduğu kahramanlıkla darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim ve dua okudu. Ziyaretçiler çocuklarına onun yaptığı kahramanlıkları anlattı. Ziyarete gelenler duygulu anlar yaşadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan Hüseyin Pekmez (45), AA muhabirine, şehide vefa borcunu ödemek için geldiklerini söyledi.

Şehidin kabrinde dua okuduklarını belirten Pekmez, "Çok buruk, hüzünlüyüz. Anlatılacak gibi değil. Ailemle geldik. Çocuklarımıza burayı gösterdik, şehidimizi, yaptığı kahramanlığı anlattık." dedi.

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