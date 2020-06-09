Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın kabri başında anıldı

İlk görev yeri Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken 3 yıl önce 9 Haziran'da karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.Törene babası Sadık, annesi Zehra ve kardeşi Aybars Yalçın'ın yanı sıra Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Sarı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Çorum İl Müdürü Yahya Çoban ile Karabük İl Müdürü Galip Sökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılara koronavirüs salgını dolayısıyla maske dağıtıldı, sosyal mesafe kuralıyla ilgili uyarılar yapıldı.

Törenin başında baba Sadık Yalçın ile beraberindekiler, Aybüke öğretmenin çiçeklerle süslenmiş mezarını suladı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.