Şehit İslam Sancak Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Erenköy Mahallesi'nde babaevinde alınan helalliğin ardından şehidin naaşı, Merkez Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen cenaze töreninde şehidin annesi Hanım Sancak ve kardeşleri ile nişanlısı Meyra Ayvaz gözyaşı döktü.Anne Sancak, oğlunun tabutunu ve resmini okşayarak "Oğlum senden çok gurur duyuyorum. Beni bıraktın gittin. Ben sana düğün yapacaktım, çeyizini düzüyordum. Beni yaktın yıktın. Her zaman güzel sürprizler yapardın böyle sürpriz olur mu? Yaraların çok muydu ben senin yaralarına merhem olurdum." diye ağladı.