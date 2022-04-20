Şehit infaz koruma memuru Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı
Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in cenazesi memleketi Ağrı'da toprağa verildi.
GÜNCEL 20.04.2022, 20:15
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan alınarak kortej eşliğinde törenin yapılacağı Ulu Cami'ye getirildi.Tören alanında bekleyen şehidin kardeşleri, babası ve yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Ağrı Valisi Osman Varol, şehidin babası Mahmut Yiğit'e sarılarak teskin etti.
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