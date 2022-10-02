Şehit Astsubay Yusuf Ataş memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın cenazesi, memleketi Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde toprağa verildi.
Şehit Ataş'ın cenazesi uçakla Elazığ Havalimanı'na getirildi.
Uçaktan alınan ve askerlerin omzunda taşınarak cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Kovancılar ilçesine götürüldü.
Kovancılar Belediyesi önünde düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu.
Törene, şehidin ailesi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Demirbağ ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
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