Şehit aileleri İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Kılınç'tan İYİ Partili Türkkan'a tepki

Kılınç, yaptığı açıklamada, annelerini, babalarını, eşlerini, çocuklarını bırakıp şehadete koşan yiğitlerin, devletin ve milletin birlik ve beraberliği için can verdiğini belirtti.

Türkkan'ın daha önce de Mardin Derik Kaymakamıyken şehit edilen Muhammet Fatih Safıtürk'ün babası Asım Safıtürk'e yönelik TBMM içerisinde küçük görme, aşağılama ve hakaret suçunu işlediğini savunan Kılınç, milletvekilinin halen bu topraklar üzerinde huzurlu, mutlu yaşıyor, nefes alıyorsa bunu şehitlere borçlu olduğunu unutmaması gerektiğini vurguladı.

Kılınç, şunları kaydetti:

"Şehit yakını olduğunu söyleyen kişiye bile bile bunu yapması, bu milletin bağımsızlığı, birliği ve beraberliği için, parçalanmaması için gayret eden, bedel ödeyen, can veren, kan veren kişilere yönelik kendisinin özellikle bir kini ve husumeti olduğunu göstermektedir. Bu vatanı bölmeye, parçalamaya çalışan terör örgütlerine ve destekçilerine bir gün söz sarf edemeyen, ses çıkaramayan vekil efendinin 'vatan, bayrak, millet ve ezan' diyenlere karşı kin ve nefretle dopdolu olduğu aşikardır. Bu milletin değerlerine düşmanca tavır ve hareketlerle siyaset yapanların Türk milletinin meclisinde boy göstermesini hazmetmek biz şehit ve gazi yakınlarına da ağır gelmekte olduğunu da söylemek isterim."

Milletin özünde ve mayasında namus kavramına ve kadına saygının olduğunun altını çizen Kılınç, Türkkan'a haddini bilmesini tavsiye ederek, sözlerini kınadıklarını bildirdi.

Türkkan'a aynı karşılığı veremediklerini aktaran Kılınç, "Bu milletin değerleriyle uyuşmayan hareket, söz ve söylevleri nedeniyle TBMM'de olmayı hak etmeyen bu vekilin istifasını, ayrıca Türk milletinden ve özellikle de gazi ve şehit ailelerinden özür dilemesini ivedi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İzmir

İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Ağın, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkkan'ın yaptığı hakaretin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Türkkan'ın sarf ettiği sözlerin özürle geçiştirilemeyeceğini kaydeden Ağın, şöyle konuştu:

"Derhal istifa etmesi, tüm şehit ve gazi ailelerimizin beklentisidir. Gazı Meclisimizden beklentimiz, bu şahıs hakkında derhal işlem yapılması. Lütfü Türkkan, bu davranışıyla beşeri ve toplum vicdanında mahkum olmuştur. Hukuk önünde de mahkum olması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız."

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İzmir Şubesi üyeleri adına Konak Meydanı'nda açıklama yapan Tuncay Kılıç da Türkkan'ın davranışının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Şehit ve gaziler üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "İYİ Parti yönetimini ve bu edepsizliği yapan şahsı, şehit ve gazilerimizin manevi şahsında şiddetle kınıyor ve bu şahsı tüm Türkiye'den özür dilemeye ve milletvekilliğinden istifaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilciliği İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

İl Temsilcisi Hasan Okyar, yazılı açıklamasında, Türkkan'ın yaptığı davranışı dernek olarak kınadıklarını belirtti.

Şehitlerin ve gazilerin bu vatanın asıl sahipleri olduğunu vurgulayan Okyar, şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimizin her döneminde bağımsızlığımız, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin beraberliği, ezanımızın susmaması için şehadet şerbetini içmiş şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Şehit ve gazi aileleri teröre destek veren milletvekili istemiyor. Küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğini gösteren Türkkan'a yüce Meclisimiz tarafından gereğinin yapılacağına inanıyoruz."

Mardin

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Partili Türkkan'ın ülke için canını veren bir şehit yakınına küfretmesinin asla kabul edilemez olduğunu belirtti.

Şehitlerin emaneti olan ailesine yapılan bu çirkin hareketin bedelinin ödenmesi gerektiğini ifade eden Kandemir, şunları kaydetti:

"Bu küfrü sadece o vatandaşa değil, onun gibi düşünen sağduyulu millete yapılmış bir şuursuzluk olarak görüyoruz. Bu vandallık, karakter dışı, siyasete yakışmayan bir çirkin davranıştır. Teröre destek verenlerle şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti ve milletvekilini, aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Meclis'imizde görmek istemiyoruz. Bu ve bunun gibilerinin milletvekilliğinin düşürülmesi ve yargılanmasının önünün bir an önce açılmasını istiyoruz."

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ise Türkkan'ın şehidin kardeşine yaptığı hakaretin tüm şehit aileleri ve gazilere yapıldığını dile getirdi.

Bu durumu şiddet ve nefretle kınadıklarını aktaran Kandemir, şu ifadeleri kullandı:

"Bir şehit yakınının boynuna sarılıp onu itekleyerek, küfür etmek, ona hakaret etmek, ne insanlığa sığar, ne siyasete, ne de ahlaka. Gariban vatandaşın boynuna sarılıp en çirkin küfür edebilme cesaretini keşke Siirt'teki olayda liderine 'burası Kürdistan' diyen haine de gösterebilseydiniz. Siz korkak ve cılız kahramanlığınızı gariban yüreği yanık şehit yakınına gösteriyorsunuz. Sizleri kınamak yetmez, sizleri silmek gerekir."

Bursa

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanlığı ile Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği, ortak basın açıklaması yaptı.

İki dernek adına açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Metin Şenol, İYİ Partili Türkkan'ın şehidin ağabeyine ettiği küfrü, tüm şehit aileleri ve gazilere etmiş gibi addettiklerini ve nefretle kınadıklarını söyledi.

Şenol vatanın bütünlüğü, milletin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerin aziz hatıralarına ve yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletin asla unutmayacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Meclis'imizde teröre destek verenlerle şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti ve milletvekili istemiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak; her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip iş tutarsa karşısında bizleri görecektir."

Şenol, Türkkann toplumdan özür dilemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kırklareli

Kırklareli'nde gaziler ve şehit aileleri, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Kırklareli Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Özsevimli, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkkan'ın yaptığı hakaretin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Türkkan'ın şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınayan Özsevimli, şunları kaydetti:

"Bu, asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler, milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyor. Bu değerli aileler, bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Bu ailelerin acısı ile hemhal olmak, onları anlamak yerine ağza alınmayacak hakaretler savurmak saygısızlıktır. Bu saygısızlığı yapan kişi, şehit ailesinden, tüm şehit ailelerinden ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz."

Kırklareli Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Çiftkardeşlar de Türkkan'ın sarf ettiği sözlerin özürle geçiştirilemeyeceğini dile getirdi.

Diyarbakır

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Reşit Can, yaptığı açıklamada, İYİ Partili Türkkan'ın şehidin ağabeyine ettiği küfrü, tüm şehit aileleri ve gazilere etmiş gibi addettiklerini ve nefretle kınadıklarını söyledi.

Vatanın bütünlüğü, milletin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerin aziz hatıralarına ve yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletin asla unutmayacağını vurgulayan Can, şöyle konuştu:

"Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Meclisimizde teröre destek verenlerle, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren, seviyesiz, insani değerleri hiçe sayan duyarsız, hiçbir milletvekili istemiyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde 'bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" diye seslenen kişiye dahi hak ettiği cevabı vermemesi, sessiz kalması, Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfürlü saldırının temelini oluşturmuştur. Her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip, iş tutarsa her daim bizler gibi vatanperverleri karşısında görecektir."

Can, Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Gaziantep

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cebbar Cücük, yaptığı yazılı açıklamada, Türkkan'ın şehidin kardeşine yaptığı küfrü tüm şehit aileleri ve gazilere yapılmış gibi hissettiklerini, bu durumu şiddet ve nefretle kınadıklarını belirtti.

Vatanın bütünlüğü, milletin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerin aziz hatıralarına ve şehit yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletin asla unutmayacağını ifade eden Cücük, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Meclisimizde, teröre destek verenlerle şehidimin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti ve milletvekili istemiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak her kim, terör sevici eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip iş tutarsa karşısında bizleri görecektir. Lütfü Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz."

Erzincan

Şehit aileleri, bazı dernek ve sendika temsilcilerinin de katılımıyla Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği öncülüğünde dernek binasında basın açıklaması düzenlendi.

Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, burada yaptığı konuşmada, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ı kınadı.

Olayın kendilerini derinden yaraladığını ifade eden Zengin, şöyle konuştu:

"Küfre maruz kalan vatandaş şehit yakını veya ailesi olmasa bile, yaşanan davranışın yok sayılamayacak derecede yıkıcı ve yıpratıcı olduğunu belirtmek istiyorum. Seçilmiş bir arkadaşımızın bir vatandaşa bu şekilde yaklaşımı asla kabul edilebilir bir değer değildir. Yırtılan ar damarı tedavisi için doktorların yetmeyeceği gibi, bu sözlerin ve ortaya koyduğu infialin tamiri için de kuru bir özür yetmeyecektir. Unutulmamalıdır ki insanın aklı kadar edebi, edebi kadar da ederi vardır. Yapılan bu davranış karşısında İYİ Parti'nin Genel Başkanı'nın da kendisine büyük iş düştüğünü bilmesi gerekir. İnsanların değeri, değer verdiklerinden anlaşılır."

Herkesin, ülkenin şehidine sahip çıkması gerektiğini belirten Zengin, "Herkes haddini bilecek. Herkes ülkemin şehidine sahip çıkacak. Velev ki sahip çıkmıyor, benim meclisimde, benim ekmeğimi yiyemeyecek. Bu kafadaki insanların milletvekilliğinin düşürülmesi ve yargılanmasının önünün bir an önce açılması gerekmektedir. " diye konuştu.

Kocaeli

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Temsilciliği tarafından Körfez ilçesindeki şehitlikte basın açıklaması yapıldı.

Şehit aileleri adına açıklamayı okuyan İl Temsilcisi Şaban Arlı, 5 Kasım'da terör örgütü PKK tarafından 1997 şehit edilen İsa Gümren'in kardeşi Tahir Gürmen'in Bingöl'de İYİ Partili vekillere tepki gösterdiğini belirterek, "Bu tepki neticesinde İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfrü, şehit aileler ve gazilerine yapılmış gibi addediyor, esefle kınıyoruz." dedi.

Bu durumun şehitlerin ruhunu incittiğini dile getiren Arlı, şunları kaydetti:

"Bu olay HDP ile yapılan ittifakın gün yüzüne çıkışıdır. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimiz asla unutmaz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Gazi Meclisimizde teröre destek verenlerle iş birliği içerisinde olan, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliğine, alçaklığına ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti ve vekil istemiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak; her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip iş tutarsa karşısında bizleri göreceklerdir."

Sanal ortamda şehit mezarının üzerine yazı yazılması

Arlı, Siirt'in Pervari ilçesinde mayın patlaması sonucu 2015'te şehit düşen jandarma er Emre Kaan Arlı'nın babası olduğunu belirterek, "Sosyal medyada oğlumun mezarının üzerine hain terör örgütü PKK'nın isminin yazıldığını gördük. Hemen emniyetle temasa geçtim. Emniyetten yapılan bilgilendirmede, bunun fiili bir olay olmadığı ancak sanal alemde yapılmış olabileceğiyle ilgili açıklama geldi. Bu faaliyet sanal da olsa bunu nefretle kınıyoruz, yapanlardan, yaptıranlardan yüce adaletimizce acilen hesap sorulmasını bekliyoruz. Bir an önce bulunmalarını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından yakınları tarafından şehitler için dua okundu.

Afyonkarahisar

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakını olan kişiye küfretmesini nefretle kınadıklarını kaydetti.

Vatanın bütünlüğü, milletin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerin aziz hatıralarına ve yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletin asla unutmayacağını vurgulayan Kumartaşlı, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Meclis'imizde, teröre destek verenlerle, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren, hiçbir parti ve milletvekili istemiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak, her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip, iş tutarsa, karşısında bizleri görecektir. Lütfü Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz."