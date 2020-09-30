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Şehir içi toplu ulaşım ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunlu olacak

İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" genelgeleri gönderildi.

Şehir içi toplu ulaşım ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunlu olacak

İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" genelgeleri gönderildi.

Şehir içi toplu ulaşım araçlarında kullanılan kişiye özel akıllı seyahat kart sistemleri, Sağlık Bakanlığının HES uygulamasına entegre edilecek.

Kovid-­19 tanılı ya da temaslısı olanların varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında bugünden itibaren kamu ve özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Kovid-­19 tanılı ya da temaslısı olan ve izolasyonda olması gerektiği halde toplu ulaşım aracı kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

HES kodu sorgulaması yapmadan veya sorgulama sonucunu gözetmeden müşterilerinin konaklamasına izin veren tesisler 10 gün faaliyetten men edilecek.

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Şehir Içi Toplu UlaşımHES KODUHESToplu Taşıma
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