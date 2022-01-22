Sedef Kabaş 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması kapsamında tutuklandı

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş'ı Üsküdar'daki otelde gözaltına aldı.

Ekiplerce, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verdiği talimat üzerine emniyete götürülen Kabaş'ın buradaki işlemleri tamamlandı.

Kabaş, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü. Sedef Kabaş, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısı

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüphelinin katıldığı televizyon programında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik sarf etmiş olduğu söz ve beyanların; içeriği, niteliği, vasıf ve mahiyetinin Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici mahiyette olduğu kaydedildi.

Bu suretle şüphelinin üzerine atılı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ifade edilen yazıda, Kabaş'ın sarf ettiği söz ve beyanlarının niteliği, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi istendi.

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan Kabaş, tutuklandı.

CHP milletvekilleri adliyeye geldi

Bu arada, CHP milletvekilleri Ali Şeker, Özgür Karabat, Turan Aydoğan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kabaş'ın işlemleri sürerken İstanbul Adalet Sarayına geldi.

Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, tutuklama kararının ardından CHP'lilerle birlikte adliyenin karşısındaki meydanda yaptığı açıklamada, "Umarım adalet en kısa zamanda bu yanlışından döner." dedi.

Sedef Kabaş, adliyedeki işlemlerin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Olay

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş'ın televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Kabaş'ın suça konu konuşmayı yaptığı kanalın merkezi Sarıyer'de olduğu için dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Savcılıkça Kabaş hakkında gözaltı kararı verilmişti.