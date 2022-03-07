Savunma ve havacılık sektöründe yerli üretime kadın eli

Ankara'daki organize sanayi bölgesinde savunma ve havacılık sektöründe yurt içi ve yurt dışında önemli firmalara parça üreten şirketin ikinci kuşak yöneticisi Müge Ertuğ Güzel, çoğunluğu kadın mühendislerden oluşan personeliyle hem ihracatı hem de istihdamı artırmayı hedefliyor.

Bilkent Üniversitesi İşletme Bilgi Yönetimi Bölümünden mezun olan iş insanı Müge Ertuğ Güzel, babası ve amcası tarafından 1975'te savunma ve havacılık sektörüne hizmet etmek amacıyla kurulan aile şirketlerinde çalışmaya başladı.

Savunma ve havacılık sektöründe yaptığı ihracatlarla dünyaya açılan Güzel, şimdi Ostim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki şirketlerinde, Boeing ve Airbus gibi büyük şirketlere aracı olmadan direkt ihracat yapmak ve personel sayısını artırarak istihdama katkıda bulunmak istiyor.