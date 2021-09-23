Savunma sanayinde paradigmaları yıkarak yeni konseptler geliştiren bir Türkiye var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin savunma sanayisinde dünyada yeni konseptler geliştiren bir ülke konumuna geldiğini vurgulayarak "Şimdi bu teknolojiyi sivil alana yaymak istiyoruz." dedi.

Oktay, TEKNOFEST'i ziyaret etti. Oktay'a, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile BAYKAR Savunma Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da eşlik etti.

TEKNOFEST kapsamındaki yarışmalara ilköğretim, ortaöğretim, lisans ve yüksek lisans seviyesinde 200 binden fazla kişinin katıldığını belirten Oktay, "Bu festival, teknoloji festivali. Yani burası, sadece Türkiye'nin değil dünyanın bugününü değil geleceğini konuşuyor." dedi.