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Savunma Sanayii İcra Komitesi Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesine yönelik kararlar aldı

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik karar alındı.

GÜNCEL 21.12.2022, 09:15
Savunma Sanayii İcra Komitesi Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesine yönelik kararlar aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık iki saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konular görüşüldü, 25 farklı projeye ilişkin kararlar alındı.

Toplantıda, Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik karar verildi.

Türkiye'nin ilk 'kısa menzilli balistik füzesi' Tayfun, ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yeni nesil topçu füzesi TRLG-230, kısa menzilli tanksavar silahı Karaok ile Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirilen ilk havadan havaya füzeleri olan Gökdoğan ve Bozdoğan'ın yanı sıra Akya torpidosu ve çeşitli platformlar için muhtelif mühimmatların seri üretimlerine yönelik de kararlar alındı.

Toplantıda ayrıca MİLGEM projesi kapsamında inşa edilecek 6-7-8. gemilerin (i sınıfı fırkateynler) tedariği de kararlaştırıldı.

İlk test uçuşunu 5 saat havada kalarak başarıyla gerçekleştiren insansız jet savaş uçağı Kızılelma'da gelinen son durumun değerlendirildiği toplantıda, İHA'lara yeni kabiliyetler kazandırılması konusu da görüşüldü.

Türk F-16'larının modernizasyonlarına yenilerinin eklenmesi, yeni elektronik harp ve radar sistemleri, muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, ekipman ve teçhizatlar, simülasyon, lojistik ve siber güvenlik gibi alanlara yönelik çeşitli projeler de karara bağlandı.

Toplantıda savunma sanayiinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin Türkiye'de geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu vurgulandı.

Türkiye Yüzyılı'nda her alanda olduğu gibi savunma sanayiinde de büyük bir atılım gerçekleştirileceği, bütün engellemelere aldırış etmeksizin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığın devam edeceği aktarıldı.

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