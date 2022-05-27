'Savaşan Şahin' F-16'lar, kadın pilotların kumandasında vatanı koruyor
"Savaşan Şahin" olarak anılan F-16 savaş uçaklarının kadın pilotlarından biri, Bandırma'daki 161. Filo'da görev yapıyor. Türk kadınının gücünü semalara taşıyan pilot yüzbaşı, F-16 ile uçmanın kendisi için tutku olduğunu belirtiyor.
Çok amaçlı, tek jet motorlu savaş uçağı olarak tanımlanan Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki F-16, "Fighting Falcon", diğer adıyla "Savaşan Şahin", Türkiye'nin gökyüzündeki en vurucu gücünü oluşturuyor.
Terörle mücadelede etkin şekilde görev alan F-16'lar, 7 yılı aşkın zorlu eğitim süreci ile psikolojik ve fiziksel testleri başarıyla tamamlayan kadın savaş pilotlarının da kumandasında göklere yükseliyor.
Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığındaki 161. Filo'da görev yapan kadın Yüzbaşı, Hava Harp Okulunda başlayıp Savaşan Şahin'e uzanan hikayesini AA muhabirine anlattı.
"Babam arabasını vermezken devletimiz uçak verdi"
Yaklaşık 5 yıldır uçtuğunu dile getiren filonun tek kadın pilotu, çocukluğundan itibaren adrenalin ve heyecanı çok sevdiğini, lise yıllarına geldiğinde pilot olmaya karar verdiğini söyledi.
"Liseyi Balıkesir'de okudum, orada bir F-16 üssü var. Bir nevi jet sesiyle büyüdüm, uçakları her gördüğümde çok heyecanlanıyordum. Beni bu mesleğe çeken de bu oldu." diyen Yüzbaşı, Hava Harp Okuluna girmek için katıldığı mülakatların uçuş eğitimiyle ilgili aşamasının ise dönüm noktası olduğunu vurguladı.
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