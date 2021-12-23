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Şanlıurfa'daki TURKOVAC üretim tesisi gazetecilere tanıtıldı

Acil kullanım onayı alan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın üretiminin yapıldığı Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesis, gazetecilere tanıtıldı.

Şanlıurfa'daki TURKOVAC üretim tesisi gazetecilere tanıtıldı

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, tanıtım öncesinde düzenlenen basın toplantısında, yerli aşının acil kullanım onayı almasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin tıp tarihine geçecek bir işe imza attığını vurgulayan Akdoğan, şöyle devam etti:

"TURKOVAC, 50 yıl sonra ülkemizde geliştirilen bir aşı olarak halkımızın karşısına çıktı. Tarihi bir başarıya imza attık. TURKOVAC büyük bir hikaye. Öncelikli olarak aşının geliştirilmesi ardından faz çalışmaları ve son olarak acil kullanım onayı ve seri üretim. Bunlar kolay olmadı. Diyecek, anlatacak çok şey var, hepimiz çok mutluyuz. Cumhuriyet tarihin en geniş kapsamlı klinik çalışması yapıldı, 41 merkez 28 ilde çalışmalar devam etti. "

TURKOVAC'ın çok büyük bir emek ve çabanın ürünü olarak kamuoyunun karşısına çıktığını belirten Akdoğan, Türk aşısının bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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