Şanlıurfa'da 1 askerin şehit düştüğü saldırı sonrası belirlenen hedeflerdeki 13 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Saldırının ardından belirlenen hedefler TSK tarafından vuruldu, 13 terörist etkisiz hale getirildi﻿﻿.

GÜNCEL 16.08.2022, 17:50
Şanlıurfa'da 1 askerin şehit düştüğü saldırı sonrası belirlenen hedeflerdeki 13 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sınır ötesindeki terör örgütleri tarafından Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na sabah saatlerinde saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıya misliyle karşılık verildiğini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Saldırı esnasında maalesef 1 askerimiz şehit düştü, 4 askerimiz yaralandı. Yaralı askerlerimizin ilk müdahalesi Birecik ilçemizde yapıldı, ardından helikopterlerle Eğitim Araştırma Hastanemize getirildi. Şu anda askerlerimizi ziyaret ettik, bilgiler aldık. 4 askerimizin sağlık durumu takip edilmekte. Sağlık durumları da şimdilik iyi. Maalesef 1 askerimiz şehit oldu. Milletimizin başı sağ olsun."

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