Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'ye Togg ile geldi

Bakanlığının bütçe görüşmelerine katılmak üzere Meclis'e Togg otomobil ile gelen Varank'a, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da eşlik etti.

Kırmızı renkteki otomobili Meclis Şeref Kapısı önünde park eden Varank, burada gazetecilere açıklama yaptı. Varank, "Türkiye'nin 60 yıllık heyecanı, 60 yıllık hayali gerçeğe dönüşmüş. Ben basın mensuplarımızda da o heyecanı görebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Varank, şunları kaydetti:

"Bugün Meclis'imize Togg'la, Türkiye'nin gurur projesiyle geldik. 60 yıl önce Devrim otomobilinin hikayesi Meclis'in önünde son bulmuştu. Birileri öyle bir milli projeyi hazmedememişlerdi. Biz de bugün Türkiye'nin otomobilini, Togg'u Meclis'e getirdik. Bu gururu vatandaşlarımız görsün istedik. Aslında Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bana laf attılar, 'Madem Togg var niye onla gelmedin' diye. Ben de muhalefeti dinledim, onların tavsiyesine uygun bir şekilde Togg'u buraya getirdik. İnşallah gün boyunca burada olacak, milletvekillerimiz gelip görebilecekler."