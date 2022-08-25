Sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi istikametine seyreden, içinde Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerlediği öğrenilen 48 BZ 087 plakalı kamyonet, hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle minibüs yoldan geri kayarak şarampolde kayalıklara sıkıştı. Kamyonetin de ön bölümü uçuruma doğru kaydı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.