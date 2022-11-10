Şamil Ayrım'dan teşekkür mektubu
GÜNCEL 10.11.2022, 11:05 10.11.2022, 11:09
AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti sırasında, Binali Yıldlrım ile Zengilan yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu, gazetemiz kurucusu ve sahibi Engin Köklüçınar'ın geçmiş olsun mesajına yönelik bir teşekkür mektubu gönderdi. Ayrım mektubunda "Sayın Engin Köklüçınar, Değerli ağabeyim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde; Türk Dünyası Aksaklımız Sayın Binali Yıldırım'la eşlik ederken Zengilan yolunda geçirdiğimiz trafik kazası sebebiyle iletmiş olduğunu nazik geçmiş olsun dileğiniz için yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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