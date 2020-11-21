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Salgın sürecinde dayanışma konusunda dünya maalesef iyi bir imtihan veremedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi." dedi.

Salgın sürecinde dayanışma konusunda dünya maalesef iyi bir imtihan veremedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi." dedi.

Erdoğan, "Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir." diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye, Dünya Ticaret Örgütünün temel ilkeleri çerçevesinde adil bir küresel ekonomik büyümeden ve refah paylaşımından yanadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Bugüne kadar G20 üyesi 15 ülkeye hibe yardımı yapmanın yanında, ülkemizden satın alma ve ihracat izinlerini de karşılamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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