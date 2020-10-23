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Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz." dedi.

Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Şehir Hastanesi’nde yaptığı açıklamada, "Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz." dedi.

"Her şeyden önce, dışarıda geçirdiğimiz zamanı asgari düzeye indirmeliyiz. İşimiz, mecburiyetlerimiz dışında evimizde kalalım." diye Koca, şunları söyledi:

"Tedbire boş verip, seyri kendi halinde bırakırsak, kapalı ortamların da etkisiyle, kış hepimiz için bir yenilgi dönemi olur.

Salgının bu devresinde, asıl ciddi sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Evimiz dışında, iş yerimiz dahil, başkalarıyla paylaştığımız her ortamda maske takalım. Mesafe kuralıyla birbirimizi virüsten koruyalım. Yeni vakaların önünü kesecek asıl güç bu basit tedbirlerdir.

Salgınla mücadelede halen, tedbirlerden daha güçlü silahımız yok. Biliyoruz ki bu mücadele sadece hasta tedavi ederek kazanılamaz, yayılmayı önleyerek kazanılır. Bu ise ancak ve ancak tedbirlere uymakla mümkündür."

"Bursa Devlet Hastanesi, eski adıyla Memleket Hastanesinin, pandemi sonrası renovasyonunu yaparak sağlık hizmet sunumuna devam etmesini sağlayacağız." diyen Koca, "Bu tesisler üzerinden hiçbir spekülasyona izin vermeyelim. Birçok şehir hastanemizin açıldığı illerde olduğu gibi, önceki tesislerimize sahip çıkarak hizmet sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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