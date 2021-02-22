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Saldırıların devamı halinde diğer bölgelere yönelik adım atmaktan çekinmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin, "Nasıl gerektiğinde kimseye bakmadan terör yuvalarını imha etmişsek, saldırıların devam etmesi halinde diğer bölgelere yönelik de gereken adımları atmaktan çekinmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıların devamı halinde diğer bölgelere yönelik adım atmaktan çekinmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" başlıklı uluslararası konferansa katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Göçmenler konusunda insanlık sadece Akdeniz'de değil, Ege'de ve Meriç'te de sınıfta kalmıştır. Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, insan hayatı ile ilgili bu kriz karşısında sorumluluk üstlenmiyor." dedi.

ABD'nin politikalarını eleştiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok, dert başka. Hala bunlar terörle, teröristlerle beraberler. Dostlar, dostluğunu icra ettiği müddetçe gönlümüzü açarız. Ama etmezlerse bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da onu yaparız. Maddi imkanları bizden katbekat fazla olan ülkeler mültecileri toplama kamplarına mahkum ederken biz bu insanlarla ekmeğimizi paylaştık. Suriye bağlamında yaşananlar bize, duvarları yükseltmenin, sınırları dikenli tellerle çevirmenin, göçmenlerin botlarını batırmanın çare olmadığını göstermiştir."

"AB elini taşın altına koymadı"

Erdoğan, "AB, Yunanistan'a 100 bin sığınmacı için 3 milyar avro destek verirken Türkiye'deki 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı." dedi.

"Adım atmaktan çekinmeyiz"

Türkiye'nin terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğüne işaret eden Erdoğan, "Nasıl, kimseye bakmadan terör yuvalarını imha etmişsek, saldırıların devamı halinde diğer bölgelere yönelik de adım atmaktan çekinmeyiz." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Az gelişmiş ülkelerin kıt kaynaklarıyla yetiştirdiği nitelikli insanlarını beyin göçünü teşvik ederek alıp ihtiyaç sahiplerine kapıyı kapatmak ahlaki bir tavır değildir."

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