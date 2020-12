Saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer net bir şekilde çöküştür

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yılı dolayısıyla şehitlere Allah'tan rahmet diledi, vatandaşların her sene anmasının, o günün ve o fedakarlığın unutulmamasının son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Trabzon'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden eski Trabzonspor Kulübü başkanlarından Özkan Sümer için Allah'tan rahmet dileyen Çelik, Sümer'in vefatının Türk futbolu ve Trabzonspor camiası için önemli bir kayıp olduğunu söyledi.

Çelik, Diyarbakır anneleri ile ilgili gündemi yakından takip etmeyi sürdürdüklerini kaydederek, bugünkü MYK toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın kapsamlı iç ve dış siyasi gelişmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele, son dönemde yaptığı temaslara yönelik değerlendirmeler yaptığını ve güncel politik gelişmelerin kapsamlı bir şekilde ele alındığını bildirdi.

MYK toplantısında TBMM gündeminin de değerlendirildiğine işaret eden Çelik, "Bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafından dile getirilen iddialar, arkadaşlarımızın bunlara verdiği cevaplar, bütçe görüşmelerinin nasıl geçtiği de kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, terörle mücadele konusunda gayretli mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Polisimizin, jandarmamızın ve Silahlı Kuvvetlerimizin kendi görev bölgelerinde yürüttüğü bu mücadele tavizsiz bir şekilde devam ediyor. Tabii Türkiye'nin yürüttüğü silahlı mücadele, Türkiye'nin yürüttüğü bu terör örgütüne karşı bu mücadele dünyanın en yüksek meşruiyetine sahip mücadelesidir. Suriye örneğinde gördüğümüz gibi PKK/PYD ve YPG terör örgütü her türlü grupla iş birliği yapabilen, her türlü kılığa girebilen bir yapıya sahip." diye konuştu.

Terör örgütlerinin, Türkiye'ye tehditlerinin söz konusu olduğunda, Türkiye'nin karşısındaki güçlerle yoğun bir şekilde iş birliğine girmeye çalıştığını söyleyen Çelik, "Terörle mücadele 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz bir şekilde sürüyor ve başarıyla devam ediyor. Bizim her MYK toplantımızda, her MKYK toplantımızda, partideki her toplantımızda terörle mücadele gündemini yakın bir şekilde takip ediyoruz. Gerek İçişleri Bakanlığımız, gerek Milli Savunma Bakanlığımızın, polisimiz, jandarmamız ve Silahlı Kuvvetlerimiz bütün bu süreçlerdeki mücadelesinin nasıl seyrettiği, ne tür başarılar elde edildiği ile ilgili yakın bir takibimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

"Elverişli ve kullanışlı bir enstrüman"

Çelik, PKK terör örgütünün bölge için ana istikrarsızlık unsuru olmayı sürdürdüğüne vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Fakat ne yazık ki bazı dost ülkeler ve hatta müttefik ülkeler bunu elverişli ve kullanışlı bir enstrüman olarak gördükleri için birbirlerine karşı kullanmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde de aynı Suriye'nin kuzeyinde güya DEAŞ ile mücadele adı altında yerleşmeye çalıştığı bölgelerden Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla çıkarılmıştı. Eğer Silahlı Kuvvetlerimizin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları gibi bu harekatlar olmasaydı, bugün orada bir ur şeklinde bir terör devletçiği bu yapıların desteği ile kurulmuş olacaktı. "

PKK'nın Kürt düşmanlığının bir göstergesi olarak son zamanlarda Kuzey Irak'taki güçlere saldırdığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Burada YPG aynı şekilde, PYD/YPG, Suriye'nin kuzeyinde, aynı şekilde Irak'ın kuzeyinde oradaki yerleşik halklara, ister Türkmen olsun ister Arap olsun ister Kürt olsun katıksız bir şekilde, ayırt etmeksizin bu düşmanlığı sürdürüyorlar. PKK'nın orada kurmaya çalıştığı totaliter yapıya boyun eğmeyen herkes bu düşmanlıktan nasibini alıyor. En son da Kuzey Irak'taki Kürtlerin yaşadığı bölgedeki, oradaki güvenlik güçlerine saldırarak aslında bölgede ne kadar çok boyutlu bir istikrarsızlık unsuru olduğunu bir kere daha ortaya koymuş oldu.

Dolayısıyla Türkiye'nin PKK terör örgütü ile mücadelesi insanlığa karşı suç işleyen bir nefret örgütüyle hem kendi milli güvenliğini sağlamak bakımından hem de insanlığa karşı işlenen bu suçu engellemek bakımından son derece yüksek bir meşruiyete sahip mücadeledir. Bütün güvenlik güçlerimize bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. PKK ile mücadele ve diğer terör örgütleriyle mücadele 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz bir biçimde ve hiçbir gevşeme olmadan, hiçbir yavaşlama olmadan aynı şekilde devam edecektir."

"Radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer, net bir şekilde çöküştür"

Belçika Temsilciler Meclisinin Dağlık Karabağ kararı ile ilgili, Çelik, "Hiçbir hükmü yoktur, geçersiz, haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz ve gayrimeşrudur." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer, net bir şekilde çöküştür." dedi.

Büyükelçi atamaları

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Şunu söylüyorlar, 'Bazen siyasilerden büyükelçi atanıyor'. Türkiye demokratik bir cumhuriyet, bürokratik bir cumhuriyet değil. Tabii siyasi irade siyasilerden de atar, iş adamını da atayabilir, Türk diplomatlarından da faydalanabilir ama bu hariciyenin yapısının bozulması anlamına gelmiyor." şeklinde konuştu.

Cezaevinde çıplak arama iddiaları ile ilgili de Çelik, "Arama prosedürleri AİHM ve AYM kararlarına, diğer içtihatlara uygun yapılıyor ve her gün denetleniyor." ifadesini kullandı.

İBB'nin Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunması

Çelik, İBB'nin Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunması ile ilgili, "İbadet diliyle oynamaya çalışmak gerçekten insanın zihninde bir İstiklal Mahkemesi olmasıyla ancak açıklanabilecek bir şey." dedi.

Parlamenter sistem tartışmaları

AK Parti Sözcüsü Çelik, parlamenter sistem tartışmaları ile ilgili de "Arzu ettikleri, sistem tartışması yapmak değil, tamamen Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini savunmasına karşı eleştirel bir alan açmak." şeklinde konuştu.