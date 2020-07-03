Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık Bakanı Koca: 4 can kaybımız, 97 yaralımız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu. Hastanelerimize 97 yaralımız nakledildi." açıklamasında bulundu.

Soylu ve Koca bölgeyi havadan inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama meydana gelen havai fişek fabrikasının bulunduğu bölgeyi havadan inceledi.