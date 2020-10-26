Sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 80'e ulaştı

Yurt genelinde hafta sonu metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi gören 9 kişi yaşamını yitirdi.

24-25 Ekim'de İzmir'de 7, Mersin ve Samsun'da birer olmak üzere 9 kişi, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle kaldırıldıkları hastanelerde yaşam mücadelesini kaybetti.

9 Ekim'den bu yana İzmir'de 35, İstanbul'da 10, Aydın'da 9, Kırıkkale'de 7, Mersin'de 8, Kırklareli'nde 3, Muğla, Zonguldak ve Tekirdağ'da ikişer, Samsun ve Trabzon'da birer olmak üzere 80 kişi, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdi.

Operasyonlar sürüyor

Sahte içki imalatı ve satışına yönelik operasyonların sürdüğü yurt genelinde emniyet ve jandarma ekipleri, 9 Ekim'den bu yana 471 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılardan 95'i tutuklandı, bazıları serbest bırakıldı, bazılarının emniyet, jandarma ve adliyedeki işlemleri sürüyor.

Son iki günde düzenlenen operasyonlarda Manisa'da 100 litre rakı, 1200 litre şarap, 405 litre etil alkol, Çanakkale'de 609 litre sahte içki, 2 bin 918 litre etil alkol ve 3 litre viski kiti, Bursa'da 723 litre sahte şarap, Kütahya'da 11 litre rakı, 6 litre votka, 15 litre etil alkol, 2 litre anason aroması, Malatya'da 269 litre ve Adana'da 800 litre sahte içki, 60 litre etil alkol ve 220 şişe sahte viski ele geçirildi.

Öte yandan Muğla'da da düzenlenen sahte içki, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramada bin 15 litre etil alkol, 130 litre el yapımı şarap, 40 litre el yapımı rakı, 10 litre sahte içki, 38 şişe anason aroması, 399 alkol kiti, 200 bin içi boş makaron, tarihi eser olduğu değerlendirilen 65 parça, 47 gümrük kaçağı cep telefonu, suçtan elde edilen 21 bin 810 lira, çok sayıda çek ve senet, bir sahte çek, 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda alkol yapımında kullanılan düzenek ve malzeme ele geçirildi.

Operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.