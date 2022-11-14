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Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişiden biri öldü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1 kişi öldü, 5 kişinin tedavisi sürüyor.
GÜNCEL 14.11.2022, 13:42
Piremir Mahallesi'nde alkol aldıktan sonra fenalaşan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alınanlardan Ş.Ç. (56) müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
E.O, N.E, K.C. ve F.İ'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Akçağlayan Mahallesi'nde de içki içtikten sonra rahatsızlanan M.K. (56) ihbar üzerine sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri her iki olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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