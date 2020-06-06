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Sağlık Çalışanlarına Gelinlikte Büyük İndirim Fırsatı

İstanbul’un önde gelen Modaevlerinden biri olan, Snowwhite Modaevi, Sağlık çalışanlarına özel tüm gelinlik modellerinde %30 indirim uygulandığını duyurdu.

Sağlık Çalışanlarına Gelinlikte Büyük İndirim Fırsatı

Koronavirüsle mücadele sürecinde büyük emek sarf eden sağlık çalışanlarına bir jest yaparak tüm gelinlik modellerinde % 30 indirim uygulayan Snowwhite Modaevi, indirimin 15 Hazirana kadar devam edeceğini belirtti.

Yakın zamanda, bir sağlık çalışanına Instagramdan çekilişle istediği model gelinlik hediye eden Snowwhite Modaevi, Kadiköy Bahariye Caddesinde, iki mağazası, dikim atölyesi ve tasarımcılarıyla birlikte hizmet veriyor.

Snowwhite Modaevinin sahibi Nevin Aydemir, Türkiye'de salgınla mücadelenin Avrupa ve Amerika gibi  ülkelere kıyasla daha başarılı şekilde yürütüldüğünü, bu sürecin baş aktörlerinin sağlık çalışanları olduğunu kaydederek, tüm gelinlik modellerinde geçerli sağlık personeline yüzde 30 indirim uygulandığını söyledi.

En büyük Talep Hemşirelerden geldi

İndirim sonrasın sosyal medya hesaplarından çok sayıda sağlık çalışanlarının kendisine ulaştığını belirten Nevin Aydemir, İndirim kotasının kısa sürede dolmasıyla  kampanya tarihini öne çektiklerini belirtti.

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