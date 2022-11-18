Sağlık Bakanlığına 42 bin 500 personel alımına ilişkin başvuru kılavuzları İŞKUR'a gönderildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 bin 183'ü sözleşmeli personel, 11 bin 317'si sürekli işçi olmak üzere, 85 bin yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42 bin 500'ünün alımı için dün başvuru kılavuzları Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR), tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) gönderildi. Hepimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.