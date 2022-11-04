Sağlık Bakanı Koca: İzmir'deki depremden panik sebebiyle 64 kişi etkilendi, 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Koca, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de yaşanan, büyük bir paniğe yol açan 4,9 şiddetindeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Arkadaşlarımız görev başında. Çok geçmiş olsun."