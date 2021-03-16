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Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, illerin her 100 bin kişide haftalık (6-12 Mart) Kovid-19 vaka sayıları şöyle:

"Adana (63), Adıyaman (154,63), Afyon (47,50), Ağrı (22,22), Aksaray (173,52), Amasya (163,64), Ankara (68,53), Antalya (95,16), Ardahan (73,83), Artvin (100,88), Aydın (58,71), Balıkesir (257,60), Bartın (62,82), Batman (15,64), Bayburt (51,28), Bilecik (81,38), Bingöl (25,20), Bitlis (15,95), Bolu (65,76), Burdur (86,49), Bursa (78,47), Çanakkale (149,76), Çankırı (47,29), Çorum (73,19), Denizli (41,50), Diyarbakır (17,83), Düzce (81,63), Edirne (200,36), Elazığ (29,59), Erzincan (53,75), Erzurum (45,63), Eskişehir (74,59), Gaziantep (67,44), Giresun (296,84), Gümüşhane (137,61), Hakkari (7,84), Hatay (69,43), Iğdır (80,97), Isparta (61,09), İstanbul (178,25), İzmir (78,57), Kahramanmaraş (56,50), Karabük (47,21), Karaman (56,88), Kars (24,92), Kastamonu (118,23), Kayseri (142,95), Kırıkkale (88,27), Kırklareli (137,12), Kırşehir (47,73), Kilis (255,62), Kocaeli (138,39), Konya (203,91), Kütahya (85,14), Malatya (92,66), Manisa (50,12), Mardin (17,32), Mersin (96,75), Muğla (80,24), Muş (27,24), Nevşehir (64,60), Niğde (89,21), Ordu (248,62), Osmaniye (198,89), Rize (188,18), Sakarya (90,15), Samsun (458,53), Siirt (2,11), Sinop (345,56), Sivas (43,88), Şanlıurfa (15,41), Şırnak (4,46), Tekirdağ (121,64), Tokat (243,53), Trabzon (222,32), Tunceli (53,93), Uşak (19,22), Van (20,36), Yalova (200,33), Yozgat (46,05), Zonguldak (75,44)."

Haftalık verilere göre her 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

Her 100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.

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