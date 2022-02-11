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Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşıyı hatırlatın' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın." uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşıyı hatırlatın' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hiç aşı olmayan ve günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının kendilerini daha çok üzdüğünü belirterek, "Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın." uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizden pozitif test haberi almak hepimizi üzüyor. Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi?" ifadelerini kullandı.

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