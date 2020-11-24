Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs survivor salgın
Öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi kendimize vazife addediyoruz
Öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını...
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde 'kurye sorumlusu'nu etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde...
AB'nin yaptığı hataları anlamasını bekliyoruz
AB'nin yaptığı hataları anlamasını bekliyoruz
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 81...
Sağlık Bakanı Koca 12 bin sağlık personeli alımının ayrıntılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca 12 bin...

Sağlık Bakanı Koca 12 bin sağlık personeli alımının ayrıntılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, daha önce alım yapılacağı açıklanın 12 bin sağlık personelinin 7 bininin hemşire, 1700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca 12 bin sağlık personeli alımının ayrıntılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacaklarını duyurdu.

Alım yapılacak personelin il ve sağlık tesisi dağılımının yer aldığı listelerin ÖSYM Başkanlığına teslim edildiğini belirten Koca, "7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak." bilgini paylaştı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.