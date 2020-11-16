SABANCI VAKFI’NIN HAZIRLADIĞI PAPUDUK KİTAP SETİ ÇOCUKLARA HAYVAN VE DOĞA SEVGİSİ KAZANDIRACAK

Kurulduğundan bu yana sosyal değişim için çalışmalarını yürüten Sabancı Vakfı, toplumsal gelişmenin sağlanmasında küçük yaşlardan itibaren her bireyin önemli bir rol üstlendiğine olan inancıyla çocuklara hayvan ve doğa sevgisi kazandıracak yeni bir kitap seti hazırladı. Sorularla düşündürecek ve etkinlikleriyle interaktif bir öğrenme imkânı sunacak Papuduk kitap seti, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Serra Sabancı’nın çocukluk döneminde büyükannesinden dinlediği masalların kahramanı tavşan Papuduk’un hikâyesinden aldığı ilhamla hazırlandı.

7-9 yaş grubu için hazırlanan kitaplar Sabancı Vakfı Fark Yaratanı Tolga Öztorun ile yaratıcı drama eğitmeni Lider Hepgenç’in kalemiyle ve Ece Zeber’in yaratıcı çizgileriyle oluşturuldu. Tekir Kitap aracılığı ile Türkiye’deki tüm çocuklara ulaşmaya hazır hale gelen Papuduk kitap setine online satış kanallarından ve kitabevlerinden erişilebiliyor. Kitap setleri, Sabancı Vakfı tarafından dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ücretsiz olarak ulaştırılacak. Çocuklara kitap hediye etmek isteyenler ise tekirkitap.com üzerinden Askıda Kitap yöntemiyle kitap bağışında bulunabilecek.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sabancı Vakfı olarak Papuduk projesine hayvanlara ve doğaya zarar vermediğimiz, onları koruyup kolladığımız daha iyi bir dünyanın hayali ile başladık. Vakıf olarak toplumsal değişim için sadece kamunun değil toplumdaki bireylerin de aktif rol oynamaları gerektiğine olan inancımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Toplumsal değişim ve dönüşümü yaratmaya daha küçük yaşlardan başlamak gerektiği düşüncesinden hareketle, vakfımızın Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Serra Sabancı’nın büyükannesinden dinlendiği masallardaki Papuduk karakterinden ilham alarak hayvan hakları ve doğa sevgisini çocuklara aktarmayı amaçlayan bir hikâye seti hazırladık. Hayvan sevgisiyle büyüyen, doğaya duyarlı nesiller yetiştirdiğimiz takdirde bugün yaşadığımız hayvan hakları ihlalleri ve doğaya verilen zararlar gibi sorunların temelinden çözüleceğine inanıyoruz. Dünyanın sevgi ve iyilik dolu bir yer olmasına destek olmak için hazırladığımız Papuduk kitap seti ile çocuklar, hayvanları ve doğayı daha çok sevecek ve koruyacaklar. Kitaplarımızı okuyan çocuklarımızın hayvan ve doğa sevgisini kalplerinde hissetmelerini, bu özenle hazırlanmış hikâyelerin geleceğin toplumsal değerlerini oluşturmada onlara yol göstermesini diliyoruz” dedi.

Kitaplar görme engelli çocuklar için Eda Ece tarafından seslendirildi

İlk etapta 5 kitaplık set halinde hazırlanan ve her biri hayvan hakları konusunda farklı bir temayı konu alan kitaplar Sabancı Vakfı’nın desteklediği projeler ve kalıcı eserleri vasıtasıyla iletişimde olduğu öğretmenler aracılığıyla çocuklara ücretsiz olarak ulaştırılacak. Tüm çocuklara erişilebilir olması hedeflenen kitaplar, görme engelli çocuklar için de hayvansever oyuncu Eda Ece tarafından seslendirilerek sesli betimlemeli olarak hazırlandı. Kitapların sesli betimlemeli versiyonuna Sabancı Vakfı web sitesinden ulaşılabiliyor.