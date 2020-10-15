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SABANCI VAKFI’NIN 2020-2021 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURULARI 23 EKİM TARİHİNE KADAR DEVAM EDİYOR

Burs programıyla 46 yıldır başarılı üniversite öğrencilerinin eğitimlerini destekleyen Sabancı Vakfı, 2020-2021 eğitim yılında da lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayacak. Sabancı Vakfı’nın burs başvuruları 23 Ekim tarihine kadar devam ediyor.

SABANCI VAKFI’NIN 2020-2021 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURULARI 23 EKİM TARİHİNE KADAR DEVAM EDİYOR

Vakıf her yıl 1.500’e yakın öğrenciye burs veriyor. Üniversiteye girişten mezuniyete kadar devam eden Sabancı Vakfı Bursları, her yıl Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süreli nakit ödemeyi kapsıyor. 2020-2021 yılı burs tutarları aylık 780 TL olarak belirlenen Sabancı Vakfı burs programında geri ödeme yükümlülüğü bulunmayıp, mezun bursiyerler dilerlerse gönül borçlarını ödemek için burs almaya devam eden öğrencilere deneyim ve bilgi aktarmak için mentorluk yapabiliyor.

46 yılda 48 bin burs veren Sabancı Vakfı’nın, üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik farklı burs programları bulunuyor:

  • Üniversiteye Giriş Bursu: Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen öğrencilere veriliyor.
  • Kalkınmada Öncelikli İller Bursu: Sabancı Vakfı tarafından belirlenen 15 ilden birinde ortaöğrenimini tamamlayan, YKS’de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alarak il birincisi olup yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilen öğrenciye veriliyor.
  • Engelli Öğrenciler Bursu: YKS’de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alarak yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilen görme, işitme ve ortopedik engelli beşer öğrenciye veriliyor.
  • Sabancı Vakfı Vista Bursu: YKS’de Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerin Turizm İşletmeciliği bölümlerine yerleştirilen lisans öğrencilerine veriliyor.

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