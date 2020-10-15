SABANCI VAKFI’NIN 2020-2021 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURULARI 23 EKİM TARİHİNE KADAR DEVAM EDİYOR

Vakıf her yıl 1.500’e yakın öğrenciye burs veriyor. Üniversiteye girişten mezuniyete kadar devam eden Sabancı Vakfı Bursları, her yıl Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süreli nakit ödemeyi kapsıyor. 2020-2021 yılı burs tutarları aylık 780 TL olarak belirlenen Sabancı Vakfı burs programında geri ödeme yükümlülüğü bulunmayıp, mezun bursiyerler dilerlerse gönül borçlarını ödemek için burs almaya devam eden öğrencilere deneyim ve bilgi aktarmak için mentorluk yapabiliyor.

46 yılda 48 bin burs veren Sabancı Vakfı’nın, üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik farklı burs programları bulunuyor: