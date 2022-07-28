Rusya-Ukrayna savaşı eninde sonunda diplomasi masasında bitecek

Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile görüşmesinin ardından bakanlığın İstanbul temsilciliğinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Geçen yıl Gürcistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı, bu yıl ise diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 30. yılını kutladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Darchiashvili ile yaptıkları görüşmede ortak gündemi ele aldıklarını, iki ülke arasındaki komşuluk ve stratejik ilişkileri nasıl genleştirilebileceklerini değerlendiklerini dile getirdi.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki komşuluk ve stratejik ilişkilerin örnek düzeyde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere önem verdiklerinin altını çizdi.

İkili ticarete de değinen Çavuşoğlu, "Gürcistan'ın 14 yıl en büyük ticari ortağıyız. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 2 milyar doları geçti. Bu yılın ilk altı ayındaki rakamlara baktığımız zaman bu sene sonunda 3 milyara doğru yaklaşacağız. Liderlerimiz daha önce 3 milyar dolar hedefi belirlemişti. Bu hedefi önümüzdeki günlerde güncellememiz gerektiğini biliyoruz." dedi.

Söz konusu hedeflere ulaşabilmek için Türkiye ile Gürcistan arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Bu serbest ticaret anlaşmasının kapsamını genişletmemiz gerekiyor. Her iki taraf da buna dahil olabilecek ürünleri paylaştılar. Önümüzdeki süreçte Karma Ekonomi Komisyonu Toplantısı dahil arkadaşlarımız bu müzakereleri devam ettirecekler. En kısa zamanda bunun kapsamını genişletmeyi istiyoruz." diye konuştu.