Rusya-Ukrayna konusunda hala umutlu ve temkinli iyimseriz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Buça ve diğer bazı bölgelerden gelen görüntülerin Rusya-Ukrayna arasındaki olumlu havayı nispeten bozduğunu belirterek, "Biz hala umutlu ve temkinli iyimseriz. Türkiye olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." dedi.

GÜNCEL 06.04.2022, 21:42
Rusya-Ukrayna konusunda hala umutlu ve temkinli iyimseriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de öncelikli olarak Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alınacağı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarını Antalya'da bir araya getirmesinin ardından müzakere heyetlerinin İstanbul'da görüştüğünü anımsatarak şunları söyledi:

"Bu, anlamlı ilerleme kaydettikleri toplantıydı. Sonrasında her iki taraf da bunu söyledi ama ne yazık ki Buça'dan ve diğer bazı bölgelerden gördüğümüz görüntüler nispeten olumlu havayı bozuyor ama biz hala umutlu ve temkinli iyimseriz. Aynı zamanda gerçekçiyiz. Zor konular var ama çabalarımızı sürdürmek zorundayız ve Türkiye olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Çavuşoğlu, "Rusya ve Ukrayna arasında daha fazla toplantı yapılmasını bekliyor musunuz?" sorusuna, "Muhtemelen iki müzakere ekibi arasında daha fazla görüşme ve ardından muhtemel bir anlaşmayı başlatmak için dışişleri bakanları toplantıları bekliyoruz. Her iki taraf da iki devlet başkanının bir araya gelebileceği konusunda hemfikirdi ve her iki tarafın liderlerini de bir araya getirmeye teşvik ediyoruz." yanıtını verdi.

"Türkiye, her egemen ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda ilkeli duruş sergiliyor"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Gürcistan konusundaki değerlendirmesinin sorulması üzerine, Türkiye'nin hem komşuları hem de Gürcistan ve Ukrayna dahil her egemen ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda ilkeli bir duruş sergilediğinin altını çizdi.

"NATO'nun Gürcistan gibi daha fazla adım atması gereken yeni zorluklar olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtta Çavuşoğlu, müttefiklerle toplantıda bu konuyu ele alacaklarını bildirdi.

"NATO üyeleri ve diğer birçok ülke Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılıyor"

Çavuşoğlu, "Ukrayna'ya ağır silahların gönderilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Ukrayna'nın talebinin doğrudan Zelenskiy'den geldiğini gördünüz. 10 gün önceki NATO Zirvesi'ne hitap etti, ayrıca dışişleri bakanları ve savunma bakanları da seslendi. (Ukrayna'nın) İhtiyaçları çok açık. Tabii ki NATO olarak da bizim pozisyonumuz çok net. Ancak NATO üyeleri ve diğer birçok ülke Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılıyor."

Bakan Çavuşoğlu, İsveçli, Kanadalı ve İtalyan mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'de, İsveçli, Kanadalı ve İtalyan mevkidaşlarıyla da bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, ilk olarak Kanadalı mevkidaşı Melanie Joly ile görüşerek ilişkileri ve Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti.

Brüksel'deki ikinci görüşmesinde İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldiğini aktaran Çavuşoğlu, Ukrayna ve Libya'daki gelişmeleri, savunma ve ekonomik iş birliklerini ele aldıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'yle de Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldıklarını vurgulayarak, "Karşılaştığımız güvenlik sınamalarını ve ilişkilerimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
11
açık
Namaz Vakti 07 Nisan 2022
İmsak 05:02
Güneş 06:31
Öğle 13:11
İkindi 16:49
Akşam 19:41
Yatsı 21:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22