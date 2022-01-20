Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(El Salvador'la ticaret hacmi) Bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki beş yıllık sürede 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin, "Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin. Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme yapmalarını temin etmek." diye konuştu.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Gerek Sayın Putin'in Türkiye ziyareti gerekse benim Ukrayna ziyaretimi çok önemsiyoruz. Önümüzdeki ayın başlarında Ukrayna ziyaretim var."