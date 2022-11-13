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RTÜK: İstanbul'daki patlamayla ilgili "geçici yayın yasağı" getirildi
GÜNCEL 13.11.2022, 18:05
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medyadan "geçici yayın kararı"na ilişkin görseli paylaşarak, "İstanbul'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur." ifadesini kullandı.
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