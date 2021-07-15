Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 2'ye yükseldi Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:16