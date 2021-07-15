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Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 2'ye yükseldi
Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü...

Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 2'ye yükseldi

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 2'ye yükseldi

Dün öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu sel ve heyelanların yaşandığı Güneysu ilçesine bağlı Asmalıırmak köyü muhtarı Adem Yanık kayboldu. Vatandaşlarca yapılan aramanın ardından Yanık'ın cesedi evinin yüz metre aşağısındaki dere yatağında bulundu.

Merkeze bağlı Muradiye beldesi Orta Mahalle'de yıkılan binanın enkazından bir kadının cesedi gece geç saatlerde çıkarılmıştı. Böylece afette yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Ekipler, haber alınamayan Muradiye beldesinde 2, Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde ise 1 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

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