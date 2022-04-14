Rize-Artvin Havalimanı'nda test uçuşu yapıldı

Türkiye ve Avrupa'nın, Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından ikinci deniz üzerine dolgu havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nda, ILS ve diğer cihazların kurulumunun tamamlanmasının ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait uçak test uçuşu yaptı.

Saat 11.20'de piste yaklaşarak iniş yapan uçak, beklemeden yeniden havalanarak alandan ayrıldı. Uçak, bir süre sonra havadan test uçuşunu tamamladı.

Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün TC-LAC Çağrı adlı uçağımız, meteorolojik şartların uçuş kontrol faaliyeti için uygun olması nedeniyle ilgili birimlerle yapılan koordinasyon neticesinde saat 10.00 lokalde daha önceden hazır olduğu bildirilen Rize-Artvin Havalimanı VOR/DME ve PAPI sistemlerinin ilk hizmete verme uçuş kontrolü maksadıyla Esenboğa Havalimanından kalkış yaptı. Meteorolojik şartlar ve kontrol uçuşları yapılacak cihaz ve sistemlerin durumuna göre bugün ve yarın söz konusu uçuşların tamamlanması planlanmaktadır."