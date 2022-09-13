Restorandaki silahlı çatışma, kamusal alanda silah sorununu getirdi

Ayazağa'daki alışveriş merkezinin restoran bölümünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı çatışmada 5'i yabancı uyruklu 6 kişinin yaralanmasının ardından kamusal alanlara silahla girilmeye ilişkin tartışmayı gündeme getirdi.

Güvenlik görevlilerinin kontrolünde X-ray cihazlarından geçilerek girilen AVM'lerde ateşli silahlarla girilip girilmediği ve buna bağlı oluşan olumsuz durumlarda sorumluluğun kime ait olduğu sorusu sosyal medya ve kamuoyunda çokça tartışılan konulardan biri oldu.

konuşan hukukçular da Sarıyer'deki olay özelinde AVM ile diğer toplu yaşam alanlarına silahla girme ve bu tür yerlerde silah kullanmaya ilişkin hukuki değerlendirmelerde bulundu.

Avukat Elvan Kılıç, ateşli silah ruhsatlarının taşıma veya bulundurma şartıyla verildiğini anlatarak, "bulundurma" ruhsatına sahip bir kişinin yanına silahını alarak serbestçe kamuya açık yerlerde dolaşamayacağına işaret etti.

Taşıma ruhsatının da belli kamu görevi niteliği bulunan memurluklara ağır koşullarla verildiğini vurgulayan Kılıç, "Silahlı çatışmaya sebep olan kişilerin silah ruhsatlarının niteliğinin ne olduğu önemsizdir. İster taşıma, ister bulundurma olsun AVM'lere girişte güvenlik memuru genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma yetkileri ve sorumlulukları bulunmaktadır." diye konuştu.

Kılıç, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereği, güvenlik görevlilerinin Türk Ceza Kanunu uygulamasında "memur" statüsünde yer aldıklarını anlatarak, güvenlik kontrolüne rağmen AVM'lere silahla girilmesi durumunda burada bir "ihmal" durumundan söz edilebileceğini kaydetti.

Bu durumda AVM yönetiminin personel çalıştırdığı için sorumlu olduğunu aktaran Kılıç, "Güvenlik açıklarının kapatılması için AVM'lerin içinde bulunan kafe, restoran gibi yerlerin dışarıdan girişlerinin de kontrol edilmesi gerekir. Çünkü bazen hem AVM içinden hem de dışından restoranlara girişler bulunmaktadır. Olayda kişi AVM içinden girmişse ve denetlenmeden içeri alınmışsa hem AVM'nin hem de içeri alan güvenlik görevlisinin sorumluluğu doğacaktır." ifadelerini kullandı.