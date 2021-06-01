Restoran ve kafeler kademeli normalleşme kapsamında müşteri kabul etmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, Kovid-19 sürecinde, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaştı.Bu kapsamda yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatlerinde belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.

İzmir'de, kademeli normalleşme kapsamında yeniden açılan restoran ve kafeler saat 07.00'dan itibaren müşterilerine hizmet veriyor.Belirlenen kurallara göre iş yerlerini açan esnaf hazırlıklara geceden başladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından özellikle uzun zamandır kapalı olan kahvehaneler geceden temizlik için kolları sıvadı.

Müşteriler de sabah saatlerinde açılan kafe, restoran ve kahvehanelerden hizmet almaya başladı.

"İlk başta sağlık geliyor ama büyük özlem de var"

Konak'ta bir restoranda çalışan Metin Damyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını heyecanla izlediğini anlattı.

Açıklamanın ardından sabah 5'te dükkanı açtıklarını ve hazırlıklara başladıklarını belirten Damyan, "Şimdi de 'Bismillah' diyerek dükkanımızı müşterilerimize de açtık. Nafakamızı bekliyoruz. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder. Müşteriler de özlemiş. Tabii ilk başta sağlık geliyor ama büyük özlem de var." diye konuştu.

Kahvehanede çaycılık yapan Mehmet Yıldız iş yerlerinin diğer işletmelere göre daha uzun süredir kapalı olduğunu dile getirdi.

Bu yüzden Erdoğan'ın açıklamasının ardından hazırlıklara hemen başladıklarını kaydeden Yıldız, "Sabah 6'da ocağın altını yaktık. Müşterilerimiz de çok özlemiş. İnşallah böyle devam eder." dedi.

Müşteri olarak kahvehaneye gelen Halil Baran da dışarıda çay içmeyi özlediğini söyledi. Esnafın zor günler geçirdiğine işaret eden Baran, "İnşallah virüsten ve maskeden de kurtuluruz ve normal hayatımıza geri döneriz." temennisinde bulundu.

"Yeniden hizmet verdiğimiz için mutluyuz"

İstanbul'da geceden hazırlıklarını tamamlayan esnaf, belirlenen kurallara göre sabah saatlerinde müşterilerini kabul etmek için dükkanlarını açtı.

İstiklal Caddesi'nde pastane işletmecisi Atilla Çatal, tekrar kapanma olmaması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini aktararak, "Yeniden hizmet verdiğimiz için mutluyuz. Personelin, müşterinin, işin artması önemli. Salonları yine yüzde 50 kapasiteyle aynı kurallarla açtık. Şu anda hitap ettiğimiz müşteri sayısının 5-6 katına çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

İstiklal Caddesi'nde büfe işletmecisi Mecit Bal, caddeden günde 1 milyon kişinin geçtiğini, uzun bir sürenin ardından tam gün hizmet verecekleri için mutlu olduklarını belirtti.

Beyoğlu'nda çay ocağı işleten Sait Gültekin, sabah erken saatlerde dükkanına gelerek hazırlıklarını yaptığını anlattı.

Uzun zamandır kapalı oldukların hatırlatan Gültekin, "İnşallah bundan sonra kapanma olmaz. Normalleşmeye birlikte vatandaşlar gelmeye başladı." dedi.

Çay ocağında müşteri Burhan Metin, çay ocaklarının ve mekanların açılmasının çok iyi olduğunu anlatarak, "Artık çay ocağında oturup çay içeceğiz. Aylardır mekanlara gidemiyorduk, evde kapalı kalmak insanları sıkıyordu. Bu dönemde esnaf arkadaşlar da zor durumda kaldı. İnşallah bu hastalık biter, böyle sıkıntılarla karşı karşıya kalmayız." ifadelerini kullandı.

Taksim'de dönerci Mehmet Korkmaz, aylarca müşteri kabul edemedikleri vurgulayarak, "Bundan sonra inşallah kapanma olmaz. Tedbirlere herkesin uyması gerekiyor artık. Bugün döner miktarını müşteri artabilir diye artırdık." diye konuştu.

"Lokantada oturarak yemek yemek sevindirici"

Fatih'te lokanta işletmecisi Oktay Karalar, uzun bir aranın ardından müşterileri ağırlamaktan memnun olduklarını ifade etti.

Müşteri Halis Yavuz ise lokantada oturarak yemek yemenin sevindirici olduğunu dile getirerek, yaşanan süreçte esnafın ve müşterilerin sorunları yaşadığını anlattı.

Müşteri Necdet Yılmaz da işi gereği hep dışarda yemek yediğini, lokantalarını kısmi kapalı olmasından dolayı zorluk yaşadığını belirtti.

Esenyurt'ta börekçi Bünyamin Aydın, dün akşam kabine toplantısını heyecanla takip ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dün alınan kararları heyecanla bekliyorduk. Karardan sonra 05.00'te dükkanımıza geldik. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Pidelerimizi, böreklerimizi hazırlayıp 07.00'de dükkanımızı açtık. Çok mutluyuz. Karardan çok memnunuz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere beraberinde çalışan bakanlara teşekkür ediyoruz. Her türlü kurala uyuyoruz."

Ayrıca Beylikdüzü'ndeki kafe ve restoranların girişlerine maskesiz girilemeyeceği, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile ilgili yazılar asıldı, dükkanların girişlerinde ateş ölçer kullanılıyor.

Zeytinburnu'nda halı saha işleten Sinan Başer, halı sahalarını yeniden hizmete açılmasından dolayı mutlu olduklarını vurgulayarak, "Uzun zamandır hizmet veremedik. Hem müşterilerimiz hem de biz bu süreçte sıkıntılar yaşadık. Bugün yeniden belirlenen kurallarda hizmet vermeye başlıyoruz. Zaten üyelerimizin çoğu abonemiz. Yeniden müşterilerimizle buluştuğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"İşletmelerin açılması iyi oldu"

Kırklareli’nde birçok esnaf sabahın erken saatinde işletmelerine gelerek hazırlıklarını yaptı.

Kırklareli Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Zafer Sürer, AA muhabirine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını heyecanla takip ettiklerini söyledi. Kararın tüm esnafı mutlu ettiğini anlatan Sürer, "Hepimiz için çok büyük bir sürpriz oldu. İşletmelerin açılması iyi oldu. Çünkü esnafın artık dayanacak gücü kalmamıştı. Hizmet sektöründeki arkadaşlarımız çok zorlandı." dedi.

Sürecin herkes için bereketli olması temennisinde bulunan Sürer, "Ülkemiz için vatanımız için herkes için hayırlı olsun. Çok büyük bir heyecan var. Her şeyi özledik. Yaklaşık 4 ay 5 ay oldu müşteri almıyorduk." ifadelerini kullandı.

Kahvehane işletmecisi Yücel Tüzün ise özledikleri müşterilerini bugün karşılayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Çok zor günler geçirdiklerini anlatan Tüzün, erken saatte işletmesine gelerek hazırlıklarını yaptığını söyledi.

Edirne ve Tekirdağ'da da esnaflar işletmelerinin kapılarını açtı.

"Temennimiz hep beraber bu süreci atlatmak"

Sakarya'da faaliyet gösteren lokanta, restoran ve kafeler, 13 Nisan'dan beri paket servis ve gel-al yöntemiyle yürüttükleri hizmetlerini uzun bir aranın ardından işletmelerinde verecek olmaktan memnun.

Yeme içme üzerine çalışan iş yerleri, kademeli normalleşmeyle beraber Sağlık Bakanlığı Kovid­-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan koşullara göre sabahın erken saatlerinde yaptıkları hazırlıkların ardından müşterilerini kabul etmeye başladı.