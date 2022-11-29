Rekor Destek

Türkiye günlerdir Konya’da bir hayvan barınağında kaydedilen sokak hayvanlarına uygulanan şiddet görüntülerini konuşuyor. Sokak hayvanlarına yönelik şiddetin sadece Konya’da değil, Türkiye’nin birçok yerinde olduğunu, bu olayların artık bir “katliam” boyutuna ulaştığını ifade ederek bu canlılara uygulanan şiddetin son bulması ve sorumluların cezalandırılması talebiyle, Change.org Türkiye’de bir imza kampanyası yürüten Serhat Okur, konuyla ilgili şunları söyledi: “Ülkede şu an sokak hayvanlarının yol açtığı sorunlar varsa bunun sorumlusu o hayvanlar değil, yıllardır görevini yerine getirmeyen belediyeler ve kamu görevlileridir.”

2022’NİN EN ÇOK İMZALANAN KAMPANYASI

Geçtiğimiz hafta sonu Konya’daki hayvan bakım evinde ortaya çıkan görüntüler sonrasında çok kısa bir süre içerisinde 236.500’den fazla kişinin imzaladığı kampanya 2022 yılının en çok imzalanan kampanyası oldu. Aralarında Murat Boz, Barış Arduç gibi ünlü isimlerin de sosyal medya hesaplarından destek verdiği imza kampanyası şu konulara dikkat çekiyor: