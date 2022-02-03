Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerindeki camilerde, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Sakarya'da vatandaşlar, akşam namazıyla beraber camilere gelerek ibadet etti.

Cemaat, kent merkezindeki tarihi Orhan Gazi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit dinledi.Kocaeli

Kocaeli'de, Regaip Kandili'nin manevi atmosferini yaşamak isteyen vatandaşlar camilerde yoğunluk oluşturdu.

İzmit ilçesinde vatandaşlar, kandili idrak etmek için Osmanlı dönemi yapılarından Pertev Mehmet Paşa Camisi, Fevziye Camisi ve Orhan Camisi'ne ilgi gösterdi.

Akşam ezanından itibaren tarihi camilere gelen vatandaşlar kandil dolayısıyla düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim dinledi.

Camilerdeki kandil programları yatsı namazı öncesi yapılan dua ile tamamlandı.

Düzce

Regaip Kandili dolayısıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesinde program düzenlendi.

İlçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.

Bolu

Bolu kent merkezindeki tarihi Yıldırım Bayezid Camisi başta olmak üzere tüm camilerde akşam namazı sonrası düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Programlarda, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Bilecik

Bilecik'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı.

Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı. Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayı Boyu Camii'ne gelenler, Regaip Kandili konulu vaazı dinledi. Cemaat, yatsı ezanının ardından namaz kılıp dua etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetine de yer verilen programda, yatsı namazının ardından ikramlarda bulunuldu.

Zonguldak

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili vesilesiyle Zonguldak'ta program düzenlendi.

Kent merkezindeki Ulu Cami'de akşam namazı sonrası yapılan programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Karabük

Karabük'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı.

Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Merkez Ulu Cami'ye gelenler, namaz kılıp dua etti. Programda, Kur'an-ı Kerim de okundu.

Namazın ardından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bartın

Bartın'da Regaip Kandili dolayısıyla birçok camide program gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.