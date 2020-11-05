Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
Ülkemizi tabii afetlere hazırlıklı hale getirmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz
Ülkemizi tabii afetlere hazırlıklı hale...
ABD başkanlık seçiminin analizi, Türkiye'nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalı
ABD başkanlık seçiminin analizi, Türkiye'nin...
Netflix ve Amazon Prime lisans aldı
Netflix ve Amazon Prime lisans...
İzmir'de bin konteynerlik geçici barınma merkezi kuruluyor
İzmir'de bin konteynerlik geçici barınma...
Seçimin kazananının biz olacağına inanıyoruz
Seçimin kazananının biz olacağına inanıyoruz

Red Bull Winter Edition ilk kez Türkiye’de kışı kanatlandıracak

Yılın son ayları gelirken kışın düşen enerjiyi artırmak için sınırlı sayıda üretilen Red Bull Winter Editon Mandalina Lezzeti raflardaki yerini aldı.

Red Bull Winter Edition ilk kez Türkiye’de kışı kanatlandıracak

Kışın düşenenerjilerini arttırmak isteyenler için Red Bull Winter Edition Mandalina Lezzeti ile ilk kez kış aylarına özel yeni bir ürün ile tüketiciyle buluşuyor. 2021 yılına çok az bir zaman kala Red Bull, bu kışa özel olarak çok sevilen enerji içeceğinin lezzetini; kışın en sevilen meyvelerinden mandalinanın lezzetiyle buluşturdu. 1 Kasım 2020 itibarıyla Red Bull Winter Edition Mandalina Lezzeti, Türkiye çapındaki tüm satış noktalarında tüketicinin beğenisine sunuldu.

Red Bull Winter Edition ile Buzları Erit, Kışı Kanatlandır!

4 Kasım 2020- 31 Ocak 2021 tarihleri arasında redbull.com/kisikanatlandir adresini ziyaret edenler sitedeki oyuna katılarak buzları en kısa sürede eritmeye çalışacak ve en iyi süreyi yapanlar Red Bull Homerun deneyimi, Red Bull Özel Tasarım Kask & Kayak Gözlüğü gibi kışa özel hediyeler kazanabilecek.

Red Bull Winter Edition Mandalina Lezzeti; misket limonu, yaban mersini, tutti frutti, hindistan cevizi & açai lezzeti, tropikal meyve lezzetleri ile 2020 yaz aylarında çıkan Red Bull Summer Edition Şeftali Lezzeti’nin ardından; Editions ailesinin yedinci üyesi olarak yeni lezzetiyle kış boyunca buzları eritecek.

Anahtar Kelimeler:
Red BullRed Bull Winter Edition
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.