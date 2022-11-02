Rapor: PKK/YPG, 2022'nin başında Suriye'de sivillere ait 140 evi yıktı veya hasar verdi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının tutuldukları Sanayi Hapishanesi'nden firar etmesinin ardından ocak ve şubat aylarında sivillere ait 140 evi tamamen yıktığını ya da bu konutlara zarar verdiğini belirtti.

HRW, PKK/YPG işgalindeki Haseke'nin Guveyran Mahallesi'nde bulunan Sanayi Hapishanesi'nde tutuklu onlarca DEAŞ'lının 20 Ocak'ta kaçmasının ardından yaşananlara dair bir rapor yayımladı.

Raporda, SDG adını kullanan PKK/YPG'li teröristlerin, kaçan DEAŞ'lıları yakalamak için 21 Ocak-11 Şubat tarihlerinde hapishane çevresinde bulunan bazı mahallelere baskınlar düzenlediği hatırlatıldı.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere yer verilen raporda, PKK/YPG'li teröristlerin DEAŞ'lıları yakalama bahanesiyle en az 147 ailenin barındığı 140 evden 48'ini tamamen yıktığı, geri kalanlarına ise çeşitli boyutlarda zarar verdiği kaydedildi.

PKK/YPG'nin Haseke'deki Guveyran ve Zuhur mahallelerinde iş makineleri kullanarak söz konusu evleri yıktığı bilgisine yer verilen raporda, sivillerin mağdur edildiği vurgulandı.

Raporda, evleri yıkılan sivillere tazminat ödenmesi için PKK/YPG'ya çağrı yapıldı.

Onlarca DEAŞ mensubu firar etmişti

DEAŞ bağlantılı oldukları tahmin edilen silahlı bir grup 20 Ocak'ta Haseke'nin güneyinde sadece DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu Sanayi Hapishanesi'ne bombalı araçla saldırı düzenlemişti.

PKK/YPG'li teröristler gibi davranan silahlı grup, hapishane duvarını yıkarak içeri girmiş ve bu sırada onlarca DEAŞ üyesi kaçmıştı.

PKK/YPG, hapishane çevresine destek göndererek, isyanı bastırmış hapishane kontrolünü tekrar ele geçirmişti.

Firar eden bazı DEAŞ'lılar, hapishane çevresindeki bazı binalara da gizlenerek PKK/YPG'li teröristlerle şiddetli çatışmalara girmişti.

Terör örgütü tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesi'nde binlerce DEAŞ'lı bulunuyor.