Ramazanın müjdecisi Berat Kandili dualarla idrak edildi

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

GÜNCEL 17.03.2022, 21:49
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili dualarla idrak edildi

Adana Müftülüğü tarafından merkez Seyhan ilçesinde bulunan Sabancı Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa halk yoğun ilgi gösterdi.  Programın sonunda cemaat dua etti.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Adıyaman

Adıyaman İl Müftülüğünde Berat Kandili dolayısı ile program düzenlendi.

Kentteki Ulu Cami'de İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından vaaz verildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Program sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bartın

Bartın'da İl Müftülüğünce camilerde akşam namazının kılınmasının ardından program düzenlendi.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinleyen cemaat, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Kandil programı sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Düzce

Düzce'de il merkezinde bulunan tarihi Cedidiye Camisi'nde akşam ezanının ardından vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.

Gaziantep

Gaziantep'te kandil dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Hatay

Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Kandil dolayısıyla camide düzenlenen programda İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay vaaz verdi.

Cemaat yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinledi, dua etti.

Programa katılanlara ikramlarda bulunuldu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da kent merkezindeki Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, dua etti, namaz kıldı.

Cami çıkışı vatandaşlara gül suyu ikram edildi.

Karabük

Safranbolu Merkez Camisi'ne gelenler, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetini ve mevlidi dinledi.

Program, yapılan duayla sona erdi.

Kilis

Kilis Müftülüğünce kentteki camilerde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Hacı Cümbüş Camisi'nde emekli müftü Yahya Polat’ın namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programda, ilahi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Kocaeli

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Tarihi Fevziye Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi. Akşam namazının ardından, camiye gelen cemaat namaz kılarak, dua etti.

Programda, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, camiye gelenlere hitap etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahilerin ardından sona eren programda, camiye gelen vatandaşlara İzmit Belediyesince lokum ve kandil simidi dağıtıldı.

Malatya

Malatya'da, Berat Kandili dolayısıyla kent sakinleri camilerde düzenlenen programlara katıldı.

Kernek Karagözlülüler Camisi'ndeki programda vatandaşlar Kur'an- Kerim tilaveti ile okunan mevlidi dinledi. Mevlidin ardından dua eden vatandaşlar daha sonra namaza durdu.

Mersin

Mersin'de de Berat Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

Türkiye'nin en büyük camilerinden merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, kandille ilgili vaaz verildi. Vatandaşlar da namaz kılıp dua etti.

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan tarihi Ala Camisi'nde Berat Kandili nedeniyle program düzenlendi.

İlçe Müftüsü Necati Gündoğdu'nun vaazının ardından namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Sakarya

Sakarya Üniversitesi Kampüs Camisi'ne gelenler, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetini ve mevlidi dinledi.

Davet üzerine camiye Nasreddin Hoca kostümüyle gelen animatör Yavuz Usta, çocuklarla oyun oynadı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, duayla sona erdi.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.

Akşam ezanı sonrası yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Kandil dolayısıyla vatandaşlar, yerleşkede bulunan Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı da ziyaret ederek dua etti.

Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu. Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.

Yorumlar (0)
3
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Mart 2022
İmsak 05:41
Güneş 07:06
Öğle 13:18
İkindi 16:39
Akşam 19:19
Yatsı 20:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19