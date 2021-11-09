İSKENDER ÖZSOY

Karadağ’ı Beşiktaş’taki TBMM Başkanlık Ofisi’nde kabul eden Şentop onunla dedesi hakkında bilgi alışverişi yaptı.

Karadağ’a dedesinin kitaplarını okuyarak yetiştiklerini anlatan Meclis Başkanı, Raif Karadağ’ın çok önemli bir gazeteci, yazar ve Türk aydını olduğunu söyledi.

Şentop’un kabulü hakkında YENİGÜN’e açıklama yapan Karadağ şöyle konuştu:

“Dedemin hatırlanması, onun çalışmalarına ilgi gösterilip değer verilmesi hoşumuza gitti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un bu kabulünü aile olarak Raif Karadağ’a iadei itibar diye kabul ediyoruz.”

Bu arada Ankara’da siyasi kulislerde Karadağ’ın adının Karadeniz’de bir doğalgaz kuyusuna verilebileceği konuşuluyor.

RAİF KARADAĞ KİMDİR?

Türkiye’nin petrol rezervleri konusunda “Ankara”nın milli görev anlayışıyla Musul’a gönderilen orada beş yıl süren çalışmalarının sonuçlarını ve belgelerini Korutürk’e sunacağı 12 Aralık 1973 Çarşamba günü Ankara’da bir otel odasında ölü bulunan gazeteci yazar Raif Karadağ 1920 yılında Yunanistan’ın Yanya kentinde doğdu. Babası Yanya’daki Ziraat Bankası’nın son Türk müdürü Süleyman Karadağ’dır. Yunanistan’la TBMM Hükümeti arasında 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan’da imzalanan mübadele sözleşmesi gereği Karadağ ve ailesi Sulh gemisiyle 18 Mayıs 1924 tarihinde Pendik’e geldi. Petrol Fırtınası adlı eseriyle dikkati çeken, Karadağ gazeteciliğe 1952 yılında günlük Yeni Büyük Doğu gazetesinde başladı. Daha sonra Son Havadis, Tercüman ve Bizim Anadolu gazetelerinde yazdı.

Ölümünün üzerindeki sis perdesi hâlâ aralanamayan Karadağ’ın kitaplarından bazıları şunlar: Musul Raporu, Petrol Fırtınası, Şark Meselesi, Muhteşem İmparatorluğu Yıkanlar.