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Rahşan Ecevit'in vefatının üzerinden 3 yıl geçti

Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden, eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatının üzerinden 3 yıl geçti

GÜNCEL 16.01.2023, 13:02
Rahşan Ecevit'in vefatının üzerinden 3 yıl geçti

1923'te İzmir'de doğan Rahşan Ecevit, 1944'te Arnavutköy Amerikan Kız Kolejinden mezun oldu. İyi derecede İngilizce bilen Rahşan Ecevit, aynı okulda okuduğu Bülent Ecevit ile 1946'da evlendi.

Ölümüne kadar eşinin yanından hiç ayrılmayan Rahşan Ecevit, 1970'li yıllarda köylüler ile uzmanların işbirliğini öngören Köylü Derneği'ni kurdu.

12 Eylül askeri darbesi döneminde derneği kapatmak zorunda kalan Rahşan Ecevit, 1986'da Bülent Ecevit'in siyasi yasaklı olduğu dönemde Demokratik Sol Parti'yi (DSP) kurdu ve partinin genel başkanı oldu.

Rahşan Ecevit, yasaklar kaldırıldıktan sonra genel başkanlığı Bülent Ecevit'e devredip örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcılığını üstlendi.

Bülent Ecevit'in vefatından sonra Rahşan Ecevit, 4 Haziran 2009'da DSP'den istifa etti. 17 Ocak 2010'da kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2'nci Genel Başkanlığına seçildi.

Rahşan Ecevit, 22 Mayıs 2010'da düzenlenen 33. CHP Kurultayı'na bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıkladı.

Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim Kültür ve Sanat Vakfını kuran Rahşan Ecevit, 17 Ocak 2020'de Ankara'da 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Ecevit, gerekli düzenlemenin yapılmasının ardından vasiyeti doğrultusunda Devlet Mezarlığı'nda Bülent Ecevit'in yanına defnedildi.

"Pülümür'de Aşk"ın yazarı

Resimle ve edebiyatla da yakından ilgilenen Rahşan Ecevit, Türkiye'nin 1960'lı yıllarını anlatan "Pülümür'de Aşk" oyununu yazmıştı.

Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit ile olan birliktelikleriyle de çok konuşulmuştu. Bülent Ecevit, eşine olan sevgisini bir şiirinde, "Gökler gibi sardı dünyayı, yağmur gibi sızdı dünyaya, dünya kadar oldu sevgimiz. El ele büyütüp el ele derdik. El ele derip insana verdik, verdikçe çoğalan sevgimizi." dizeleriyle anlatmıştı.

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