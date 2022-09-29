Rafael Sadi kimdir? Rafael Sadi kaç yaşında, nereli?

RAFAEL SADİ KİMDİR?

Türkiye'de doğup büyüyen, Yahudi kökenli bir Türk vatandaşıdır. Dedeleri İspanya'daki soykırımdan kaçarak Osmanlı'ya sığınmış. Kendisi ise burada doğup büyüdükten sonra İsrail'e yerleşmiş. Kendi anlatımına göre İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya gelmiş. Sadi, 1955 yılında Kasımpaşa'da doğmuş. İlk, Orta, Lise ve Yüksek Öğrenimini İstanbul'da yapmış. 1991 yılında da İsrail'e göç etmiş.