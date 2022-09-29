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Rafael Sadi kimdir? Rafael Sadi kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda ismi birçok kez duyulmakta olan Rafael Sadi, insanlar tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. internet üzerinde Rafael Sadi kimdir? Vee Rafael Sadi kaç yaşında, nereli? Gibi sorularla da aratılıyor. Peki, Rafael Sadi kimdir? Rafael Sadi kaç yaşında, nereli?

GÜNCEL 29.09.2022, 09:55
Rafael Sadi kimdir? Rafael Sadi kaç yaşında, nereli?

RAFAEL SADİ KİMDİR?

Türkiye'de doğup büyüyen, Yahudi kökenli bir Türk vatandaşıdır. Dedeleri İspanya'daki soykırımdan kaçarak Osmanlı'ya sığınmış. Kendisi ise burada doğup büyüdükten sonra İsrail'e yerleşmiş. Kendi anlatımına göre İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya gelmiş. Sadi, 1955 yılında Kasımpaşa'da doğmuş. İlk, Orta, Lise ve Yüksek Öğrenimini İstanbul'da yapmış. 1991 yılında da İsrail'e göç etmiş.

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