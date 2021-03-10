Putin: Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temel atma törenine video konferans yöntemiyle katıldı.

Akkuyu NGS projesinde gelinen aşamayla ilgili tüm tarafları tebrik eden Putin, "Ortak projemiz Akkuyu NGS’nin inşaatında yeni bir dönem başlıyor. Akkuyu sahasında toplam dört ünite kurulacak. Kurulu gücü 4 bin 800 megavat olacak." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nisan 2018’de projede birinci ünitenin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini anımsatan Putin, "Rus ve Türk uzmanların, mühendislerin ve işçilerin sarf ettikleri eşgüdümlü çabalar sayesinde santralin inşaatının belirlenen program çerçevesinde devam etmesi konusunda memnuniyetimi dile getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Projenin inşaatındaki teknik konularda son derece gelişmiş çözümlerin uygulandığını vurgulayan Putin, "Hatta Kovid-19 salgınıyla ilgili birtakım zorluklar bile bizi engelleyemedi. Projede yer alan personelin sağlık güvenliğini korumak için tüm gerekli tedbirler en üst düzeyde alınıyor." şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Akkuyu'ya desteği sürdüreceğiz"

Putin, Akkuyu NGS’nin 2023’te devreye alınacağını belirterek, "2023 aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümünün kutlanacağı senedir. Projeye başlarken, Türk dostlarımız önümüze böyle bir hedef koydu. Sayın Erdoğan bundan hep bahsetti. Dolayısıyla biz bu zamanlamayı tutturmaya büyük bir önem vermekteyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte ileride de Akkuyu projesine gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akkuyu’nun Türkiye’ye önemli katkılar sağlayacağına işaret eden Putin, "Akkuyu NGS projesinin gerçekleştirilmesi Türkiye’nin enerji güvenliğine ciddi katkılar sağlayacak, ekonomisini daha da güçlendirecek. Türk tüketicileri için de ucuz ve temiz elektriğe erişim sağlayacak." dedi.

Putin, projeyle Türkiye’de yeni bir endüstrinin kurulduğunu belirterek, "Nükleer enerji sektörünü yaratıyoruz. Böylelikle Türkiye’nin hem bilim hem de sanayi potansiyeli daha da güçlenecek. Şu an itibarıyla sahada çalışan ve büyük çoğunluğu Türk vatandaşı olan personel sayısı 8 bine çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Akkuyu NGS'de üst düzey güvenlik tedbirleri

Rus lider Putin, çok sayıda Türk öğrencinin de ileride Akkuyu’da istihdam edilmek üzere Rusya’da eğitim aldıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türk mezunlarımızın sayısı bu sene 200 kişiyi aşacak gibi görünüyor. Böylelikle Akkuyu NGS devreye gireceği zaman Türk nükleer sanayi için yeterli kadrolar yetişmiş olacak. Ayrıca Akkuyu NGS projesinde en sıkı güvenlik tedbirlerine uyulmaktadır, projenin çevre dostu olması için elimizden geleni yapıyoruz. Rus tarafı hem inşaat sürecinde hem de müteahhitlik çalışmalarında Rus şirketlerinin yanı sıra Türk şirketlerinden de geniş şekilde yararlanıyor. Proje için verilen siparişlerin büyük bölümü Türk şirketler tarafından karşılanıyor ve bu da projenin tüm katılımcıları için ticari anlamda ne kadar cazip olduğunu gösteriyor."

İki lider görüşmek için sözleşti

Akkuyu NGS’nin hayata geçirilmesinin Türk ve Rus ilişkileri açısından önemli olduğunun altını çizen Putin, iki ülke arasındaki ortaklıkların genel anlamda derinleşmesine de katkı sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "En kısa zamanda değerli dostumla yüz yüze görüşmek üzere" sözlerinin ardından Putin, "Anlaştık. Uzun süredir görüşmedik. Bunu yakın bir zamanda yapmamız lazım." dedi.